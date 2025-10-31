Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за ръководене и участие в организирана престъпна група, по което подсъдими са Божидар Кузманов, Иван Терзийски, Георги Иванчев, Тодор Славов, Радослав Димитров, Димитър Николов, Николай Иванов, Данаил Петков, Силви Николов и Марчо Марков.Припомняме, че Специализирана прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Кузманов за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК и срещу останалите за престъпление по чл. 321, ал. 3 , т. 2, вр. ал. 2 от НК, че от месец май 2013 г. до 08.06.2016 г. на територията на Слънчев Бряг и Банско, Кузманов ръководил, а останалите участвали в организирана престъпна група, която е въоръжена и създадена с користна цел да върши престъпления.Съдът определи делото да бъде гледано по общия съдебен ред.Окръжен съд – Бургас конституира пострадалите лица – Димитър Желязков-Очите, Я.А., А.А. и П.А. като частни обвинители в съдебното производство.Защитниците поискаха от съда съдебното производство да бъде прекратено и върнато на прокурора, поради несъответствия в обвинителния акт. Окръжен съд – Бургас намери искането на адвокатите на подсъдимите за неоснователно.Окръжен съд – Бургас потвърди и взетата мярка за неотклонение "Парична гаранция“, в размер на 10 000 лв. на Славов. Съдът счете, че мерките за неотклонение, взети спрямо останалите подсъдими, се явяват правилни и законосъобразни и като такива следва да бъдат потвърдени.