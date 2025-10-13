Шест инвеститорски дружества, развиващи проекти на площадката на бившия бургаски "Колодрум" в ж.к. "Братя Миладинови“, очакват следващата сесия на Общинския съвет в Бургас да се окаже решаваща за бъдещето на района. Те вече заявиха категоричен отказ от предложената замяна на техните имоти, но внесоха алтернатива – ново дарение от над 3 дка, което заедно с предишни предоставени площи ще увеличи терените за обществени нужди до повече от 6 дка.За Бургас този проект е уникален. Той включва изграждане на спортна зала, допълнителни паркинги и инфраструктура, надхвърляща изискванията на закона, както и значителни зелени пространства.Комплексното проектиране цели постигане на единна съвременна визия, която ще превърне новият комплекс в емблема на града. Сградите ще са 16-етажни, фасадите ще включват естествени материали и вертикално озеленяване, геометрични форми и цветови решения ще ги направят знакови за града. Проблемите с паркирането в района ще бъдат решени изцяло. Проектите са с висока екологична стойност и с обширно озеленяване.Инициативата съчетава обществения интерес и частната инвестиция в устойчиво развитие."Разчитаме общинските съветници да проявят отговорност и добронамереност. Нашето предложение е прозрачно и насочено към подобряване на условията за живот в квартала и в целия град“, казва Димитър Колев, изпълнителен директор на "Сариел" АД – една от инвеститорските компании, дарила на Община Бургас 6 дка от собствения си терен.