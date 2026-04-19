Над Черноморието в днешния изборен ден ще има променлива, по-често значителна облачност, съобщават синоптиците от НИМХ. Добрата новина е, че само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°, а в Бургас те ще са в интервала 8 – 19 градуса.

Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В страната минималните температури днес ще бъдат между 3° и 8°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°.

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите планински върхове и била - от сняг. Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад.