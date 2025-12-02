Календарът с порасналите недоносени деца на УМБАЛ Бургас вече е готов
Темата за 2026 г. е посветена на бебета, родени през последните десет години, с тегло под 1700 грама и необходимост от продължителни грижи. Всяко от тях е пример за това, че дори най-трудното начало може да прерасне в здрава и пълноценна човешка история. Децата, започнали живота си в кувьоза, днес с увереност и радост застават пред камерата, за да вдъхнат кураж на родители, които преминават през същите предизвикателства. Повечето от моделите вече са в училищна възраст.
Средствата от продажбата на календара ще бъдат използвани за обновяване на леглата за новородени в отделението. Част от тях вече са подменени, също с помощта на дарители. "Традиционно в календара показваме най-тежките си случаи. Събрахме деца, започнали живота си с изключително ниско тегло, които днес са нашата голяма гордост. Те доказват, че чудесата се случват, когато има професионализъм и взаимно доверие между нас и родителите", сподели д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.
Календарът се предлага на цена от 30 лв. Поръчки се приемат на тел. 0883307211, както и чрез онлайн формата за заявка до изчерпване на тиража.
Екипът на отделението поднася своите сърдечни благодарности към всички, които ще подкрепят каузата, към фотограф Нина Кизирян, към малките модели и техните семейства: Димана, Самуил, Божидар, Александра, Лъчезар, Красимира, Мария, Виктор, Никола, Станимира, Виктор, Емилиян, Златко, Георги и техните родители.
