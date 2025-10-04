Калин Стоянов отиде да помага след бедствието в "Елените"

© Народният представител от ПГ на "ДПС - Ново Начало" Калин Стоянов и бивш вътрешен министър е на първа линия във ваканционно селище "Елените", където проливните дъждове нанесоха тежки щети и отнеха човешки животи, съобщиха от пресцентъра.



На място Калин Стоянов разговаря с пострадалите и с екипите, за търсене на най-бързите решения по нормализиране на тежката ситуация. Опитът му като вътрешен министър помага за по-добрата координация между институциите и за осигуряване на ресурси там, където са най-нужни.



Хората получиха уверение, че ще се работи за спешно обезопасяване на района и за подкрепа на семействата, загубили близки и домове.



На терен е и областният председател на "ДПС - Бургас" Христо Широков, както и представители на всички институции, в състава на областния кризисен щаб.