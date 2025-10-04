ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Калин Стоянов отиде да помага след бедствието в "Елените"
На място Калин Стоянов разговаря с пострадалите и с екипите, за търсене на най-бързите решения по нормализиране на тежката ситуация. Опитът му като вътрешен министър помага за по-добрата координация между институциите и за осигуряване на ресурси там, където са най-нужни.
Хората получиха уверение, че ще се работи за спешно обезопасяване на района и за подкрепа на семействата, загубили близки и домове.
На терен е и областният председател на "ДПС - Бургас" Христо Широков, както и представители на всички институции, в състава на областния кризисен щаб.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Военни на помощ след трагедията в Бургаско
13:52 / 04.10.2025
МВР: За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана о...
13:58 / 04.10.2025
Най-нова актуална информация за обстановката по Южното Черноморие...
13:54 / 04.10.2025
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани...
09:43 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета