Дървото с мартеници в Камено е вече готово. Мартеничките са изработени с много любов и старание от потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – село Русокастро, с помощта и подкрепата на техните трудотерапевти.Всяка мартеничка на това красиво дърво носи послание за здраве и щастие.