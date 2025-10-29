Три двугърби камили- майка, баща и техният син са новите обитатели на Зоопарк Бургас. Родителите се казват Кали и Фреди, а тяхното дете все още няма име и очаква своя осиновител, който ще има възможността да го избере.Камилите са в отлична форма, с изключително спокоен нрав и вече се чувстват прекрасно в новия си дом. Те разполагат с повече от 5 декара просторна площ, където свободно се разхождат, почиват и общуват отблизо с посетителите.Техният нов дом е създаден по уникалната концепция на Зоопарк Бургас – загражденията да бъдат максимално близки до естествената среда на животните. Постепенно традиционните мрежи ще отпадат, като на тяхно място се използват електропастири и естествени бариери. Така животните се чувстват свободни и спокойни, а посетителите могат да ги наблюдават в обстановка, напомняща реалния им хабитат.Двугърбите камили, наричани още бактриани (Camelus bactrianus), произхождат от суровите степи и полупустини на Централна Азия. Те са перфектно приспособени към екстремни условия – могат да издържат на температури от -40°C до +40°C, да изминават десетки километри без вода и да съхраняват енергия в двете си гърбици под формата на мазнина. Освен това са интелигентни, социални и силно привързани към своето семейство.Семейството на Кали, Фреди и тяхната рожба вече е сред любимците на посетителите, а новият им просторен дом е поредната крачка към мисията на Зоопарк Бургас – по-близка връзка между хората и животните.