В Средно училище "Епископ Константин Преславски“ бе даден стартът на кампанията "Спорт за всяко бургаско дете“ на Община Бургас.Инициативата се провежда за четвърта поредна година и цели да насърчи любовта към спорта и активния начин на живот сред най-малките ученици.В програмата за откриването бяха включени загряващи упражнения, щафетни игри и финални спортни състезания, подготвени и проведени от едни от най-успешните български спортисти – лектори и посланици на кампанията.В спортния празник се включиха 115 ученици от трети клас на училището домакин и на СУ "Димчо Дебелянов“.Сред официалните гости на събитието бяха Валентина Камалиева – началник на Регионално управление на образованието – Бургас, Манол Тодоров – заместник-кмет "Спорт и туризъм“, Катя Мишева – директор на дирекция "Образование и младежки политики“, Павлина Алексиева – старши експерт по физическо възпитание и спорт, Мартин Илиев – директор на СУ "Епископ Константин Преславски“, Пейко Стоев – директор на СУ "Димчо Дебелянов“.Събитието беше водено от изявени шампиони и спортисти, които споделиха опита си и вдъхновиха децата със своите послания:Гергана Апостолова-Костова – носител на световна титла по карате киокушин - дисциплина "Ката“, представи демонстрация със своя помощник и инструктор Евгений Прудников, също световен шампион и носител на три европейски титли."Имам удоволствието да бъда част от това прекрасно мероприятие на Община Бургас и дирекция "Туризъм и спорт“. Надяваме се децата да вземат пример от нас и спортът да стане част от живота им“, сподели Гергана.Цанко Цанков – плувец, многократен национален шампион, световен и европейски рекордьор на 12-часово плуване без прекъсване в 50-метров басейн, майстор на спорта и първият човек, преплувал акваторията на Бургаския залив.Той подчерта, че целта на кампанията е да запали колкото се може повече деца да се влюбят в спорта и да го превърнат в част от своя живот.Цанков отправи покана към всички бургазлии и гости на града за премиерата на документалния филм за преплуването на Северния канал – едно от седемте най-трудни плувни предизвикателства в света.Прожекцията ще се състои на 19 октомври – неделя, от 12:00 ч. в залата на НХК, с вход свободен.След филма зрителите ще имат възможност за среща, снимка и автограф от спортиста.Валерия Дочева – треньор по художествена гимнастика, фитнес инструктор и двукратен финалист в телевизионния формат "Фермата“.Тя е сред активните участници в кампанията и споделя мисията си да насърчава децата към активен начин на живот и постоянство в спорта.Саша Борисенко – финалист от телевизионното предаване "Игри на волята“, вицешампион на Европа и финалист на световно първенство по скок и батут."Развивам въздушна акробатика и калистеника в град Бургас, като каня всички деца над 5 години да опитат. Целта е да изградим култура на движение и спорт в ежедневието“, сподели Борисенко.Кампанията "Спорт за всяко бургаско дете“ ще продължи с поредица от срещи и демонстрации във всички училища в града.Нейната основна цел е да насърчи децата към движение, спорт и здравословен начин на живот, като ги запознае отблизо с вдъхновяващи примери на успели спортисти от Бургас и България.