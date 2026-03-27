Поредна информационна среща, свързана с провеждането на Giro d'Italia в Бургас, ще се проведе следващата седмица. Датата е 30 март (понеделник) от 16:00 ч. в КЦ "Морско казино“, зала "Георги Баев“ и се инициира от Общинско предприятие – Туризъм, Община Бургас.Дискусията е отправена към хотелиерския бранш и местата за настаняване, както и към заведения и атракциони в града.В рамките на дискусията ще се обсъдят етапите от маршрута за Обиколката на Италия на 8 и 9 май, организационна схема на движение, рекламна и информационна кампания и други свързани теми с най-мащабното спортно събитие за годината.