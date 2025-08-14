Новини
Карнобатлия се напи, реши да шофира, попадна в болница
Автор: Иван Сотиров 12:07Коментари (0)151
Вчера около 19:15 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за самостоятелна катастрофа с лек автомобил "Киа Сийд“,  управляван от 32-годишен карнобатлия, възникнала на пътя Карнобат – Лозарево. Шофьорът е получил контузия на белия дроб и фрактура на десния глезен. Той е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ към болница "Сърце и мозък“.

Карнобатлията е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Тази за алкохол показала 1.22 промила алкохол.

По случая е образувано бързо производство.








