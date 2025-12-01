Картини на Георги Баев стават част от мисията "Нов роял за талантите на Бургас"
По време на среща с възпитаници на елитното учебно заведение дарението беше представено от Иво Баев, който разказа за философията и духа на своя баща – творец, за когото свободата, смелостта и преодоляването на вътрешни и външни бариери са били движеща сила. Именно това послание той предаде и на младите таланти с кратките, но силни думи:"Чупете всички бариери.“
Двете дарени картини ще бъдат включени в благотворителната изложба "Нов роял за талантите на Бургас“, която ще бъде открита на 1 декември 2025 г. от 18:00 ч. В Дружеството на художниците на ул. "Александровска“ 22, обясни директорът на НУМСИ" Проф. Панчо Владигеров" Димитър Маджаров. Средствата от изложбата ще бъдат насочени към закупуването на нов роял – необходим инструмент за развитието на младите музиканти и за утвърждаването на Бургас като град на изкуството.
