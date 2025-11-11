Избрана колекция от творби на едни от най-известните бургаски художници, чиито имена са разпознаваеми и извън пределите на страната, е изложена в Заседателната зала на Община Бургас.Картините са част от фонд "Изобразително изкуство“ на Община Бургас. Те са подредени със специално внимание към това пространството, което ежедневно посреща работни срещи, официални гости и делегации.Сред авторите са Йордан Петров, Йордан Ангелов, Йордан Маринов, Димо Колибаров, Иво Бистрички, Райна Рачева, Ненчо Русев, Николина Енчева, Георги Янков, Георги Баев и Светозар Бенчев. Подбраните творби представят различни живописни и графични техники и тематично обединяват характерни мотиви от морската идентичност на региона – брегове, лодки, рибарски селища, градски пейзажи и абстрактни интерпретации.Новата експозиция цели да подчертае културния дух на Бургас и да приближи изкуството до институционалната среда.