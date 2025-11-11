Сподели close
Избрана колекция от творби на едни от най-известните бургаски художници, чиито имена са разпознаваеми и извън пределите на страната, е изложена в Заседателната зала на Община Бургас.

Картините са част от фонд "Изобразително изкуство“ на Община Бургас. Те са  подредени  със специално внимание към това  пространството, което ежедневно посреща работни срещи, официални гости и делегации.

Сред авторите са Йордан Петров, Йордан Ангелов, Йордан Маринов, Димо Колибаров, Иво Бистрички, Райна Рачева, Ненчо Русев, Николина Енчева, Георги Янков, Георги Баев и Светозар Бенчев. Подбраните творби представят различни живописни и графични техники и тематично обединяват характерни мотиви от морската идентичност на региона – брегове, лодки, рибарски селища, градски пейзажи и абстрактни интерпретации.

Новата експозиция цели да подчертае културния дух на Бургас и да приближи изкуството до институционалната среда.