Картини на едни от най-изявените бургаски художници са изложени в Заседателната зала на Община Бургас
©
Картините са част от фонд "Изобразително изкуство“ на Община Бургас. Те са подредени със специално внимание към това пространството, което ежедневно посреща работни срещи, официални гости и делегации.
Сред авторите са Йордан Петров, Йордан Ангелов, Йордан Маринов, Димо Колибаров, Иво Бистрички, Райна Рачева, Ненчо Русев, Николина Енчева, Георги Янков, Георги Баев и Светозар Бенчев. Подбраните творби представят различни живописни и графични техники и тематично обединяват характерни мотиви от морската идентичност на региона – брегове, лодки, рибарски селища, градски пейзажи и абстрактни интерпретации.
Новата експозиция цели да подчертае културния дух на Бургас и да приближи изкуството до институционалната среда.
Още от категорията
/
Мъжете от Бургас могат да се възползват от безплатни прегледи при уролог и психолог през месец ноември
06.11
Голям интерес към новата школа по информационни технологии и компютърно моделиране в ЦПЛР – Бургас
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Непълнолетен познайник на полицията от Бургас загази за пореден п...
17:07 / 10.11.2025
Полицаи от Карнобат разкриха бързо кражба
16:59 / 10.11.2025
ОУ "Любен Каравелов" откри STEM център по повод 191 години от рож...
16:14 / 10.11.2025
УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета за модели в календа...
15:26 / 10.11.2025
Ръководителят на школата по рисуване към ЦПЛР: Важното е, че запа...
14:19 / 10.11.2025
Заспал зад волана се удари в автобус на "Бургасбус"
09:32 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.