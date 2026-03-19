Трудно е да се каже какъв е мотивът за престъплението. Механизмът на извършването му, за което лицето е привлечено като обвиняем, сочи спонтанност, която не е обоснована от каквато и да било предпоставка. Това каза пред медиите прокурор Десислава Трифонова по случая, при който касапинът от "Меден рудник“ Иван Иванов нападна младо момиче преди дни, предаде репортер наСпоред прокурора, в ситуации, в които има възможност да контактува с лица от женски пол, той проявява крайна агресия.По думите ѝ пострадалата не е провокирала случилото се. Освен това ударът с нож е със сходни характеристики с предишния случай. И двата удара са насочени към дясната страна на шията. Механизмът на нападението също е идентичен – и в двата случая се касае за млади жени, които не са провокирали агресия.