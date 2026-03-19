Касапинът от "Меден рудник" остава в ареста!
Прокуратурата поиска налагане на мярката "задържане под стража“. От събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, заявиха от държавното обвинение.
Стана ясно още, че са разпитани 10 свидетели, както и пострадалата жена. На младата жена е нанесен удар с нож в областта на шията, като смъртта е била предотвратена единствено благодарение на съпротивата ѝ. Острието на използвания нож е било 8 см. Пострадалата е наръгана общо пет пъти – в гърба, бедрото, седалищната част и врата.
Предвид доказателствата, според прокуратурата, има висока вероятност арестуваният да извърши ново престъпление, ако бъде освободен, или да се укрие. Размерът на наказанието, което го очаква, е между 10 и 20 години затвор.
Служебният защитник на младежа заяви, че не може да се търси умисъл в действията на обвиняемия, тъй като ударът срещу жената е нанесен с лявата ръка, а той е десничар. От прокуратурата обаче контрираха с аргумент, че убийството на Никол е било извършено именно с лявата ръка.
Обвиняемият има и издадено ТЕЛК решение, като до момента не е търсено лечение от държавата, подчерта защитата. Самият той заяви, че иска да бъде под домашен арест в семейната къща в село Братово.
