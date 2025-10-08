Катастрофа до "Практикер", единият шофьор бил дрогиран

© Burgas24.bg Илюстрация Снощи около 20:00 ч. на кръстовището на улица "Янко Комитов“ и улицата, водеща към магазин "Практикер“ в ж.к. "Славейков“, лек автомобил "Опел“, управляван от 33-годишен бургазлия е блъснал отзад завиващия надясно и спрял внезапно, за да пропусне пешеходци, преминаващи по пешеходна пътека, лек автомобил "Опел“, управляван от 60-годишен бургазлия.



Леко е пострадал водачът на втория лек автомобил и неговата спътница и съпруга. Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и освободени за домашно лечение с натъртвания по тялото, но без опасност за живота.



Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата на 33-годишния бургазлия за наркотични вещества била положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин. Взета е и кръвна проба са химичен анализ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.