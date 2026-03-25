Вчера около 08:30 ч. на кръстовището на бургаските улици "Мургаш“ и "Волга“, в близост до училище "Христо Ботев“, лек автомобил "Опел Корса“, управляван от 30-годишен бургазлия, отнел предимството и блъснал приближаващия отдясно лек автомобил "Опел Зафира“, управляван от 19-годишен бургазлия.Водачът на опела е получил контузия на дясната подбедрица. Той е прегледан на място и е освободен за домашно лечение.