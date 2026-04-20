Шофьорка пострада при ПТП в Бургас, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg. Инцидентът е станал в петък около 14:28 ч. на бургаската улица "Тодор Александров“, срещу бензиностанция "Еко“. Влекач "МАН“ с полуремарке, управляван от 59-годишен мъж от село Маринка, при престрояване от лява в дясна пътна лента отнема предимство и предизвиква пътен инцидент с лек автомобил "Нисан Ноте“, управляван от 41-годишна бургазлийка.

Жената е леко пострадала. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение. От инцидента са нанесени и материални щети по пътната инфраструктура.