Катастрофа възпрепятства движението по АМ "Тракия". Инцидентегът е станал в посока Бургас преди разклона за Карнобат.От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 317 на АМ "Тракия" в района на Деветак преди разклона за Карнобат в посока Бургас поради ПТП. Трафик се регулира от екип на "Пътна полиция".