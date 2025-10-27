ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа на АМ "Тракия"!
От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 317 на АМ "Тракия" в района на Деветак преди разклона за Карнобат в посока Бургас поради ПТП. Трафик се регулира от екип на "Пътна полиция".
