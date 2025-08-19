Катастрофа на бургаско кръстовище, пострада млада жена

© Илюстрация Вчера около 08:40 ч. на кръстовището на бургаските улици "Гурко“ и "Цар Симеон I“, лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 38-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичаща по пешеходна пътека 23-годишна бургазлийка.



Младата жена е получила повърхностни наранявания. Тя е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.