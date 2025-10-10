ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, пострада жена
Пострадала е 74-годишната спътничка на водача. Тя е откарана в болница "Сърце и мозък“, където е установено, че е със счупен прешлен на врата и счупени ребра.
