Катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, пострада жена

© Илюстрация Вчера около 10:15 ч. на пътя Бургас – Малко Търново, км. 296+0, поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира, излизайки извън пътното платно, лек автомобил "Пежо“, управляван от 84-годишен мъж от Добрич.



Пострадала е 74-годишната спътничка на водача. Тя е откарана в болница "Сърце и мозък“, където е установено, че е със счупен прешлен на врата и счупени ребра.