Катастрофа на пътя Бургас – Средец, двама са в болница
© Burgas24.bg
Пострадал е водачът на пежото, който е получил контузия в областта на главата. Неговият 33-годишен спътник от Бургас, е получил болки в гърдите. И двамата са оставени за наблюдение в болница
"Сърце и мозък“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Промени в градския транспорт в Бургас
05:00 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.