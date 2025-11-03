В петък около 17.30 ч. на пътя Бургас – Средец, лек автомобил "Шкода“, управляван от 36-годишен мъж от Средец, поради неспазване на дистанция блъска намаляващия скоростта си пред него лек автомобил "Пежо 407“, управляван от 44-годишен мъж от същия град.Пострадал е водачът на пежото, който е получил контузия в областта на главата. Неговият 33-годишен спътник от Бургас, е получил болки в гърдите. И двамата са оставени за наблюдение в болница"Сърце и мозък“.