В петък около 18:00 ч. на пътя Карнобат – Шумен е настъпил пътен инцидент с материални щети между лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 42-годишен мъж от сунгурларското село Лозарево и лек автомобил "Хонда“, управляван от 82-годишен мъж от Приморско.Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол. Пробата на водача на Фолксвагена е показала 3,26 промила. 42-годишният мъж отказал да даде кръв за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.