Задръстването към Сарафово продължава. Причина е катастрофа в късния следобед, тапата е жестока, съобщават шофьори в социалната мрежа, научи. Хората споделят, че трафикът започва още на изхода на Бургас за Слънчев бряг. Катастрофата е на отбивката за Каблешково.Ако имате възможност, използвайте обходни маршрути.