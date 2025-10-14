Сподели close
Задръстването към Сарафово продължава. Причина е катастрофа в късния следобед, тапата е жестока, съобщават шофьори в социалната мрежа, научи  Burgas24.bg. Хората споделят, че трафикът започва още на изхода на Бургас за Слънчев бряг. Катастрофата е на отбивката за Каблешково.

Ако имате възможност, използвайте обходни  маршрути.