Вчера около 11:20 ч. на бургаската улица "Захари Стоянов“ преди пешеходна пътека, лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 74-годишен бургазлия, поради липса на дистанция, блъснал спрелия пред него лек автомобил "БМВ“, управляван от 50-годишен бургазлия.Пострадала е пътуващата в опела жена. Тя е получила мозъчно сътресение и е настанена за лечение в болница "Бургасмед“.