Вчера малко след 16:00 ч. на кръстовището на бургаските улици "Шейново“ и "Цар Иван Шишман“ лек автомобил "Пежо Рифтер“, управляван от 64-годишен бургазлия, не е спрял на пътен знак "СТОП“ и е допуснал пътен инцидент с правомерно движещия се с предимство лек автомобил "Фиат 500“, управляван от 43-годишна бургазлийка.Жената е получила леки наранявания. Тя е прегледана в болница "Сърце и мозък“ и е освободена за домашно лечение.