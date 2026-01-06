Катастрофа в Бургас след отнето предимство
Жената е получила леки наранявания. Тя е прегледана в болница "Сърце и мозък“ и е освободена за домашно лечение.
Върнаха на свобода сръндак, спасен след нападение от хищници край...
15:40 / 05.01.2026
15:40 / 05.01.2026
Важно! Затварят части от улици във "Възраждане"
15:27 / 05.01.2026
15:27 / 05.01.2026
Тази бургаска 27-годишна традиция продължава
14:17 / 05.01.2026
14:17 / 05.01.2026
Дават милиони за ремонт на пристанище Бургас-запад
12:51 / 05.01.2026
12:51 / 05.01.2026
