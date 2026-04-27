На 28 април СНЦ "Ценности“ - Бургас, ще организира Вечер на келтската култура под наслов "Келтската тема в съвременната литература - Ехото на келтите: От древните митове до ритъма на Ирландия“, съобщават от Община Бургас.

Събитието ще започне с "Мистично начало“ – актьорът Стоян Памуков ще прочете "Песен на Амергин“, може би най-известната творба на митичния бард и друид от Античността /около 1700г. пр.н.е./

След това ще се проведе интерактивен диалог "Древната мъдрост на келтите“, в който ще участват Мирела Христова - литературен преводач и собственик на Издателска къща "Амат-АХ“ – София, Цветелина Петкова - докторант по литература на Ирландия през епохата на Романтизма, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“.

Гостите ще разкажат за съвременното използване на популярните ирландски и келтски легенди и митове, ще отговорят на въпросите на публиката.

Стоян Памуков ще продължи с легендата за прочутия воин Ошин/Oisín и неговото пътуване в Земята на Вечната Младост/Tír na nÓg.

Ще се проведе и викторина "Какво знаем за келтите ?“, с награди – келтски сувенири за най-добрите.

По време на събитието ще се представят книги на Издателска къща "Амат-АХ“ – София, в паузите ще чуете традиционна ирландска и келтска музика.

Място на събитието: Културен Център "Казино“, зала "Петя Дубарова“, 17.30-20.00 часа

Вход свободен.