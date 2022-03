Кино куиз подгрява за Оскарите в Бургас

© Модерен театър



0 коментара за Модерен театър ул. "Милин камък" N1



"Бъдете с нас в това начинание на 5 различни куизмастъра в 5 различни града, по едно и също време. Направете отбор до 6 души и нека да празнуваме заедно. Както колегите отвъд Океана, така и ние ще присъдим нашите Big Five награди, а именно:



Best Director – отборът с най-много точки от всички градове;



Best Actor – отборът с уникален отговор на някой въпрос (защото мъжете са си уникални);



Best Actress – отборът с безгрешен кръг (защото дамите са винаги безгрешни);



Best Screenplay – въпросът, който ви е харесал най-много и неговият автор;



Best Picture – вашето селфи, събрало най-много харесвания.



В Бургас събитието е на 24 март 2022г, четвъртък, с начален час 19:30 в клуб “Модерен Театър"; водещ: Катерина Железова; телефон за резервации: 0894898098.