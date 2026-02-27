Снимка на входната врата на чакалнята на жп гарата в Бургас, вързана с чувал, за да остане отворена, докато работи климатикът, предизвика полемика в социалните мрежи, видя"Мръсен български нрав. Важно е на Вуте да му е зле. Държат вратите на чакалнята на жп гара Бургас вързани с чувал, докато климатикът работи и се опитва да стопли, а навън е 0°. Чистачките или началник-гарата определят температурата и сметката за ток – интересно. Дни наред наблюдавам и се чудя“, гласи публикацията.Ето и част от коментарите под кадъра:"Тази врата трябва да си поне Арнолд Шварценегер, за да я отвориш. Представете си някоя слаба жена или дете... 250 години не я оправиха.“"Ако си бургаска батка, ще извадиш ножчето и ще срежеш чувала – проблемът е решен.“"На такива, на които им е топло, ги пращам навън... останалите няма да са им заложници.“"Във всички обществени институции е горещина.“