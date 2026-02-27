Климатикът грее, вратата зее – кадър от гарата в Бургас взриви мрежата
"Мръсен български нрав. Важно е на Вуте да му е зле. Държат вратите на чакалнята на жп гара Бургас вързани с чувал, докато климатикът работи и се опитва да стопли, а навън е 0°. Чистачките или началник-гарата определят температурата и сметката за ток – интересно. Дни наред наблюдавам и се чудя“, гласи публикацията.
Ето и част от коментарите под кадъра:
"Тази врата трябва да си поне Арнолд Шварценегер, за да я отвориш. Представете си някоя слаба жена или дете... 250 години не я оправиха.“
"Ако си бургаска батка, ще извадиш ножчето и ще срежеш чувала – проблемът е решен.“
"На такива, на които им е топло, ги пращам навън... останалите няма да са им заложници.“
"Във всички обществени институции е горещина.“
