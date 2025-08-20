© Burgas24.bg виж галерията Клон се е стоварил на градинката до Часовника в центъра на Бургас, научи Burgas24.bg. Според очевидци част от него е паднал върху дете и е чист късмет, че не е получило сериозни наранявания.



Мястото е изключително оживено. Очевидно отговорните институции са пропуснали сухите клони на дървото, щом се е стигнало до инцидента в ден, в който вятърът в Бургас не е силен.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.