Кметът Димитър Николов проведе среща с посланика на Косово
Автор: Екип Burgas24.bg 16:16Коментари (0)153
Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с Н. Пр. Хаджи Байрактири – извънреден и пълномощен посланик на Република Косово в България. Това беше първата протоколна среща между двамата. На нея присъстваха и Буяр Дескай, зам.-посланик и Беким Месини, Втори секретар в Посолството.

В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между Бургас и Косово. Дискутирани бяха конкретни съвместни инициативи в сферата на икономиката, с особен акцент върху развитието на туризма, както и в областите образование и култура.

Негово Превъзходителство подчерта, че е впечатлен от динамиката, с която се развива Бургас, и от модерната визия на града през последните години.

Посланикът Байрактири представи и част от културния живот на страната си, като акцентира върху големите музикални фестивали, които се провеждат в Косово с участието на световните поп икони, родом от Прищина – Дуа Липа, Рита Ора и Ера Истрефи.

Кметът Николов отбеляза, че Бургас също е известен като фестивален град с богата програма от културни събития и всяка година е локация на най-очакваните музикални събития на световноизвестни звезди.








