"Христос Воскресе! Нека във всеки бургаски дом има мир и благоденствие!“ – с тези думи кметът на Бургас поздрави жителите на града по повод Великденските празници.

В своето обръщение той подчерта, че Великден е символ на вярата, надеждата и възраждането, който напомня за силата на доброто, значението на съпричастността и ценността на човешката подкрепа.

"В тези светли дни всички ние се обръщаме към най-важното – семейството, близките и духовните устои, които ни дават сили да вървим напред“, се казва още в посланието.

Кметът отправи и пожелания за здраве, мир и благоденствие към всички бургаски семейства:

"Нека празникът донесе във всеки бургаски дом здраве, мир и благоденствие! Нека запазим вярата си в по-доброто и продължим да градим заедно нашия град – с грижа, отговорност и взаимно уважение!“

В заключение той пожела светли празнични дни, топлина в сърцата и споделени мигове с любимите хора.