© виж галерията 110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас. На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от Бургас, е отчетен абсолютен рекорд- 249 литра на квадратен метър! Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, предаде репортер на Burgas24.bg.



Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м.



Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време! Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени!