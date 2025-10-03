Новини
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
Автор: Иван Сотиров 11:18Коментари (0)412
110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас.  На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от Бургас, е отчетен абсолютен рекорд- 249 литра на квадратен метър! Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов, предаде репортер на Burgas24.bg.

Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м.

Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време! Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени!



Още по темата:
03.10.2025 Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
03.10.2025 Община Царево с актуална информация за обстановката в региона след наводнението
наводнението
03.10.2025 Смерч се изви над морето в Царево
03.10.2025 Проходим е пътят Созопол-Бургас, но вятърът е силен - бъдете внимателни!
внимателни!
03.10.2025 Александър Джартов: Все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
03.10.2025 Обходен маршрут на това място на пътя Малко Търново - Царево поради паднал мост
мост
Още новини от Новини от Бургас:
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025
09:33 / 03.10.2025
Вижте как се събуди Бургас тази сутрин
09:28 / 03.10.2025
09:28 / 03.10.2025
Последна информация за водния ад в Бургаско
09:02 / 03.10.2025
09:02 / 03.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в ре...
08:44 / 03.10.2025
08:44 / 03.10.2025
Дрогирани созополчани и пияни чужденци погазиха закона
17:03 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025

Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
