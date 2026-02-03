Кметът и Весела Лечева ще открият Европейското първенство по спортна стрелба в Бургас
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
12:46
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
Собственик на ресторант в Бургас: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
01.02
Поради голям интерес: Курсът по китайски език и култура във Филиала на СУ "Св. Климент Охридски" в Бургас стартира в 2 групи
28.01
