Кметът на Бургас поздрави лекарите, медицинските специалисти и здравните работници по повод 7 април – Световния ден на здравето.

Ето какво написа той:

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 7 април – Световния ден на здравето и професионален празник на всички, посветили се на най-хуманната мисия – да пазят човешкия живот и здраве!

Изразявам своята искрена признателност към вас - лекарите, медицинските сестри, фармацевтите и всички здравни специалисти, за вашия професионализъм, отдаденост и всекидневни усилия. Работата ви изисква не само знания и умения, но и сърце, съпричастност и сила на духа. Благодарение на вас хиляди хора получават грижа, надежда и шанс за по-добър живот.

Днешният ден е и повод да си припомним колко важно е здравето – като лична отговорност и като обществен приоритет. Нека заедно продължим да насърчаваме здравословния начин на живот, профилактиката и грижата един за друг.

Община Бургас последователно инвестира в развитието на здравната инфраструктура и подобряването на условията за лечение в нашия град. Съвсем скоро ще заработи първата общинска многопрофилна детска болница "Св. Анастасия“ – модерно лечебно заведение, изградено и оборудвано по съвременни стандарти, което ще предлага комплексна грижа за децата от целия регион. Наред с това продължаваме да подкрепяме развитието на медициснкото образование в Бургас, инициативите за превенция и активният начин на живот сред всички възрастови групи.

Ще продължим да работи за развитието на достъпно и качествено здравеопазване, защото здравето на хората е наш основен приоритет.

Пожелавам на всички медицински специалисти здраве, сили и удовлетворение от благородната ви мисия, а на жителите на Бургас – повече грижа за себе си и своите близки!

Честит празник!