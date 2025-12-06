Кметът на Бургас поздрави съгражданите си по повод празника на града Никулден. Ето какво написа той:Скъпи бургазлии,Честит празник на Бургас! Честит Никулден!Никулден е празник на закрилата, на надеждата и на благодарността – към свети Николай Чудотворец и към всички, които със своя труд, сърце и отговорност градят всеки ден образа на нашия град.Думата за днешния ден е ВДЪХНОВЕНИЕ. Тя съдържа всичко, което може да опише емоцията, която изпитваме към нашия Бургас.Град, който вдъхва усещането за дом.Град, който вдъхновява хората на изкуството.Град с вдъхновяващи личности!Град, който привлича все повече хора и печели нови приятели.Град със самочувствие и амбиция.И не е само морето, и не е само аромата на печена риба, които са част от магията Бургас. Духът се създава от хората на този наш Бургас.От местните чешити, поети, художници, артисти. От лекарите, учителите, икономистите, моряците, рибарите. От полицаите и огнеборците. От студентите и учениците, които носят бъдещето в очите си. От спортистите, от хигиенистите, архитектите, строителите, банкерите. От българите, арменците, ромите, евреите, гръцките наследници, украинците, руснаците, чужденците. Различни по история, но еднакво свързани от отношение към Бургас.Бургас е град, създаден от преселници. Затова знае как да приютява, да дава шанс, да приема различието, новото, бъдещето.Хората на този град са гостоприемни, отворени, смели. Такива са били и такива ще останат.Всички, които днес избират Бургас пред друг град или друга държава, стават част от тази традиция. Благодаря им — за избора, за доверието, за бъдещето, което градим заедно!Най-важни за един град са хората и хоризонтите!А отминаващата 2025 г. очертава важни тенденции пред Бургас за следващите десетилетия. И това не са просто проекти. Това са ориентири, които ще ни водят към по-силен, по-знаещ и по-развиващ се град.Днес ви уверявам – посоката ни е вярна! Силата ни е в хоризонтите, които не се страхуваме да следваме заедно.Ето и фактите!Една от най-големите ни мечти е на път да се сбъдне! Предстои откриването на Детската болница "Св. Анастасия“. Това няма да бъде просто сграда, а гаранция, че бургаските семейства няма да бъдат принудени да търсят надалеч лечение за своите деца.Това е кауза, която подкрепиха всички политици, граждани, общински съветници, организации! Благодаря им сърдечно! В тази кауза вложихме сърце и усилия, и днес с гордост можем да кажем, че сме на прага на нещо велико и добро!Това е нашата инвестиция в живот, в здраве, в бъдеще.Тази година Бургас направи голям скок в образованието. Градът ни днес уверено заема значимо място на образователната карта и привлича все повече млади хора.Нашите бургаски университети – БСУ и Държавен университет “Асен Златаров" се развиват, откриват нови специалности и привличат все повече студенти, включително чуждестранни.И това не е всичко! В Бургас вече работят филиалите на водещи университети! Националната художествена академия, Софийския университет, Театрален колеж "Любен Гройс“, НАТФИЗ! Очакваме Националната музикална академия, Минно-геоложкия университет, Лесотехническия университет.Допреди няколко години беше немислимо да си помислим, че в Бургас ще има факултети по медицина, но ето, че е факт! Очакваме акредитацията на факултета по фармация, продължаваме смело и с подготовката на документацията за факултет по дентална медицина.Вече има резултат от усилията ни и данните са категорични!Само за две години броят на студентите, избрали Бургас се е увеличил с 20,6 %, а в града учат близо 500 чуждестранни студенти – нещо, което беше трудно дори да си представим до скоро.За да продължим тази положителна тенденция и да привлечем още повече млади хора, стартирахме изграждането на модерен студентски кампус. На терен от 26 дка в новия квартал "Хоризонт“ ще изградим учебни зали, научно-изследователски комплекс, спортен комплекс, общежития за студенти и преподаватели.Това е инвестиция в знанието и бъдещето на Бургас.Вярвам, че след няколко години този кампус ще се изпълни с младежка енергия и амбиция, давайки още по- голям хоризонт пред нашия град!Това, което за много градове е непостижимо, се случи в Бургас! Ние сме от малкото градове с положителен механичен прираст, което означава, че много хора избират да се преместят и свържат живота си с Бургас. Увеличават се децата в детските градини и училищата. Увеличават се и студентите. Защото Бургас привлича!Разбира се, растежът носи и нови предизвикателства! Трябва да строим още ясли, детски градини и училищни корпуси.Да изградим нови паркоместа и нови пътни връзки.Да продължим инвестициите в спорт, в зелени площи, в модерна градска среда.Да работим за целогодишни полети и за по-добра свързаност.Да създадем нови индустриални зони за бизнеса.Да привлечем още хора в трудоспособна възраст, защото икономиката се нуждае от тях.Ние не бягаме от тези предизвикателства, а ги поемаме с отговорност! Защото Бургас не се оплаква, Бургас работи!Свързаността е наша ключова цел! Северният обход вече доказа своята полза — по-малко трафик, по-чист въздух, по-малко катастрофи. Затова работим за изграждането на Южния обход и на мост над езерото, който да свърже северната и бъдещата южна пътна артерия. Веднъж получихме отказ от еколозите, затова не успяхме да изградим това мостово съоръжение, но няма да се откажем от него. Защото е важно за хората! Ще търсим баланса — между природата и инфраструктурата, между опазването и развитието. Няма друг начин!Продължаваме да извоюваме територия за града. Този наш красив Бургас е обграден от вода. Но за да се развива, се налага буквално да засипваме блата, за да осигуряваме земя за бизнеса или за обществени функции. Така създадохме индустриалния ни парк преди години, така създаваме и новата зона за индустрията – на площ от 600 дка заблатен терен, който ще превърнем в място за бизнес. Нашата икономика има нужда от хора в активна възраст и ние искаме да ги доведем, да ги задържим, да им дадем перспектива.Не мога да не отбележа с благодарност и още един факт. В дългите месеци на ремонти по подмяна на ВиК мрежата в града, бургазлии проявиха голямо търпение. Да, имаше кал, ровове, трудности, но това беше цената, за да не говорим днес за водна криза в Бургас. Днес загубите на вода са драстично по-малки, а градът е защитен от водни кризи, каквито видяхме в други региони. Това беше тежка работа, ефективността от която вече дава резултат.Културата е другият жив пулс на Бургас. Градът кандидатства за Европейска столица на културата. И вярвам, че го заслужава!Виждам стотици деца в културните школи. Виждам залите, пълни с деца с блестящи очи и знам, че този град има бъдеще.Виждам препълнен Младежкия културен център в "Меден рудник“. Изграждането му будеше съмнения сред много хора. Днес знам: единствената грешка беше, че не го построихме по-голям.Защото Бургас има енергия, която расте.Днешният празник е повод не само за радост, но и за отговорност. Трябва да бъдем по-внимателни на пътя, да пазим пешеходците, да удвоим усилията за безопасно движение.Трябва да разширяваме кампаниите за опазване на природата, за разделно събиране и рециклиране, за превръщането на отпадъците в енергия.Трябва да търсим нови пътища, нови идеи, нови решения.Предизвикателствата пред нас не са малки — кризи, турбулентни времена, несигурност, но летвата трябва да се вдига.Утре трябва да постигаме повече, отколкото днес!И днес, на този Никулден, се обръщам с призив към всички вас:Нека градът ни бъде смел!Нека не гледаме страха – а да гледаме хоризонта. Няма вятър, който да ни върне назад, ние самите трябва да го насочим в платната на Бургас!Аз вярвам в този град. Вярвам в хората на Бургас. И всеки е важен. И шумните, и тихите. И старите, и новите бургазлии. Всички сме Бургас!Нека Никулден ни даде сила да вървим напред, да пазим себе си и един друг, да мечтаем смело.Нека свети Николай закриля нашите домове и нашето бъдеще - децата!Бъдете здрави!Честит Никулден!Честито на всички именици!Да пребъде Бургас!