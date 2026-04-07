Кметът на Бургас Димитър Николов изрази съболезнования след новината за смъртта на Янка Рупкина. Както Burgas24.bg съобщи, един от най-големите гласове на българския фолклор си отиде тази сутрин.
"Много е тъжно, когато се сбогуваме с хора- вселени. С таланти, които не се побират в рамките на града, региона и страната!
Дълбок поклон пред паметта на Янка Рупкина! Няма да забравя срещите ни - истинско съприкосновение с необятната ѝ душа.
Янка Рупкина остава завинаги в паметта и в сърцето ми! Сбогом!“, написа бургаският градоначалник.
