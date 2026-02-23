Кметът на Бургас изказа съболезнования на семейството и близките на починалия 16-годишен плувец
©
Трудно се намират думи, когато си отива дете. Дете, което беше на прага на своя живот и правеше първите си уверени стъпки в него.
Вместо да се радваме на спортните постижения на младите плувци, ние всички бяхме потресени от неочакваната загуба на едно 16-годишно момче.
Искам да изкажа най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите като родител. В този непоносимо тежък момент моите мисли са с тях. Сили на родителите и мир на душата на едно младо момче, което ни напусна толкова рано.
Още по темата
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
22.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.