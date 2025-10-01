ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Бургас към възрастните хора: "Винаги ще търсим начин да ви помагаме и подкрепяме"
"Уважаеми дами и господа,
скъпи наши съграждани,
Сърдечно Ви поздравявам по повод Международния ден на възрастните хора!
Днешният празник е повод да изразим нашето уважение и признателност към Вас – хората, които с труда, опита и мъдростта си сте изграждали основите на нашето общество. Вие сте пример за отговорност, постоянство и обич към семейството и родината.
Община Бургас винаги ще търси начини да подкрепя и подпомага възрастните хора, защото вярваме, че грижата за тях е грижа за нашето бъдеще.
Желая Ви здраве, спокойствие и дълги години, изпълнени с обичта на близките и уважението на цялото ни общество. Нека се чувствате ценени и обичани не само днес, но и всеки ден.
Честит празник!“
