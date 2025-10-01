Кметът на Бургас към възрастните хора: "Винаги ще търсим начин да ви помагаме и подкрепяме"

© На 1 октомври отбелязваме Международния ден на възрастните хора. По този повод кметът Димитър Николов отправи специален поздрав към тях.



"Уважаеми дами и господа,



скъпи наши съграждани,



Сърдечно Ви поздравявам по повод Международния ден на възрастните хора!



Днешният празник е повод да изразим нашето уважение и признателност към Вас – хората, които с труда, опита и мъдростта си сте изграждали основите на нашето общество. Вие сте пример за отговорност, постоянство и обич към семейството и родината.



Община Бургас винаги ще търси начини да подкрепя и подпомага възрастните хора, защото вярваме, че грижата за тях е грижа за нашето бъдеще.



Желая Ви здраве, спокойствие и дълги години, изпълнени с обичта на близките и уважението на цялото ни общество. Нека се чувствате ценени и обичани не само днес, но и всеки ден.



Честит празник!“