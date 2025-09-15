© Burgas24.bg виж галерията Точно 2750 първокласници прекрачиха прага на училищата в Бургас.



Кметът на Бургас Димитър Николов взе участие в церемонията по откриването на учебната година в кв. "Победа", предаде репортер на "Burgas24.bg". Събитието бе още по-значимо за учебното заведение заради откриването на новия корпус, включващ стаи за обучение на четири подготвителни групи.



Димитър Николов отправи приветсвие към присъстващите, а след словото му бе отслужено освещаване на училището от Сливенския митрополит Арсений.



Специални поздрави бяха отправени от директора на дирекция "Образование" към Община Бургас Катя Мишева, както и от директора на училището Магдалена Япаджиева.



Тържеството продължи с изпълнение на различни танцови състави към ОУ "Христо Ботев".



Накрая официално бе открит и новият корпус към училището.



