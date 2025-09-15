Новини
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
Автор: Николай Парашкевов 10:50Коментари (0)226
© Burgas24.bg
виж галерията
Точно 2750 първокласници прекрачиха прага на училищата в Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов взе участие в церемонията по откриването на учебната година в кв. "Победа", предаде репортер на "Burgas24.bg". Събитието бе още по-значимо за учебното заведение заради откриването на новия корпус, включващ стаи за обучение на четири подготвителни групи.

Димитър Николов отправи приветсвие към присъстващите, а след словото му бе отслужено освещаване на училището от Сливенския митрополит Арсений.

Специални поздрави бяха отправени от директора на дирекция "Образование" към Община Бургас Катя Мишева, както и от директора на училището Магдалена Япаджиева.

Тържеството продължи с изпълнение на различни танцови състави към ОУ "Христо Ботев".

Накрая официално бе открит и новият корпус към училището.




