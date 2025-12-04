Димитър Николов кани всички, които носят името на покровителя на Бургас - свети Николай Чудотворец, за златна снимка за поколенията на 6 декември. Тази година тя ще се проведе в по-ранен час - от 12.15 ч. на обичайното място – пред сградата на Общината на площад "Атанас Сиреков“.
Инициативата отдавна се превърна в запазена бургаска традиция, неизменно свързана с тържествата за празника на града – Никулден.
Златното фото, което ще улови усмивките на празнуващите в този ден, ще бъде изпратена за съхранение в Държавен архив – Бургас, където ще бъде запазена за идните поколения.
Преди общата фотография с кмета Димитър Николов, всеки именик ще получи като подарък моряшко шалче и специалната отличителна значка по повод своя празник с придобилия местна популярност надпис – "На Никулден имам имен ден“.
Всички участници във фотоса пред сградата на Община Бургас ще могат да си вземат безплатно копие от историческия кадър за спомен на 9 декември, вторник, от щанда на общинското социално предприятие "Морски знаци", разположен в Туристическия информационен център срещу Часовника, всеки делничен ден от 09.00 до 19.00 часа.
Тази година точният брой на имениците на територията на община Бургас е 7 335, а в града – 5 748. Най-възрастният от тях е 97-годишният дядо Никита Зиновски, а най-малкият е Николай Василев, роден едва преди 2 дни.
Единственото задължително условие за участие в Никулденската снимка е да не забравяте да вземете със себе си веселото настроение и широката усмивка!
