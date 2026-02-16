Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На следващото си заседние Общинският съвет в града ще гласува дали към Основно училище "Христо Ботев" в бургаския кв. "Победа" да се създаде филиал на ДГ "Надежда", показа проверка на Burgas24.bg.

Предложената докладна записка е на кмета Димитър Николов.

"Към настоящия момент Детска градина "Надежда“ в ж.к. "Меден рудник“ функционира при пълна натовареност. Наличието на общинска база в сградата на ОУ "Христо Ботев“ в кв. "Победа" позволява разкриването на допълнителни групи чрез създаване на филиал към детското заведение в сградата на училището. Това е икономически най-целесъобразното решение, тъй като оптимизира административните разходи и използва утвърдения педагогически и управленски опит на съществуващото ръководство. Сградата на новия филиал е напълно реновирана, като са спазени всички изисквания на Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини и нормите за пожарна безопасност", е записано в мотивите на градончалника.

Според него разкриването на филиала ще гарантира на децата равен достъп и условия за ранна социализация на малчуганите.

Капацитетъ на филиала ще бъде от две групи деца в преучилищна възраст.