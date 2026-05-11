Кметът на Бургас сподели емоционален пост в социалните мрежи по повод Деня на светите братя Кирил и Методий и патронния празник на ОУ "Александър Георгиев Коджакафалият

Burgas24.bg го публикува без редакторска намеса:

Едва ли някога ще успеем да се отблагодарим на благодетеля на Бургас Александър Георгиев Коджакафалията.

Но се радвам, че успяхме да изпълним важна част от заръката му. На мястото на бургаското сиропиталище, изградихме ново училище, което носи неговото име.

Днес, в деня на светите равноапостоли братята Кирил и Методий, ОУ “Александър Георгиев Коджакафалията" има патронен празник!

Изпитвам лична емоция към този празник, защото си спомням как преди малко повече от 10 години се роди идеята за създаването му.

Исках да е общинско, иновативно, с нов модел на обучение и модерна база.

Получи се! И в момента изграждаме негов филиал в квартал "Крайморие“.

Удовлетворен съм!

Честит празник, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията"!

Продължавайте напред и нагоре! Струваше си всички усилия!