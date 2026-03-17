Фалшив клип рекламира от името на кмета на Бургас Димитър Николов хазартно приложение, научи Burgas24.bg.  

"Когато изкуственият интелект е в ръцете на хора с нечисти помисли може да се превърне във Франкенщайн!

Не, разбира се, че това не съм аз, но в социалните мрежи се върти фалшив клип, в който макар и с друг глас, от мое име се рекламира хазартно приложение и се призовават хората да го изтеглят на телефоните си.

Нарочно не споделям линка, за да не ускоря разпространението му.

Не знам как може да се противодейства на такива измамници. Мисля, че само с лично опровержение, за съжаление“, написа в официалния си профил бургаският градоначалник.