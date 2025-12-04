Димитър Николов. Изработката на плавателните съдове е дело на компанията “Bering Yachts".
По данни на компанията производител, 20 милиона евро ще бъдат преките инвестиции в земята, в цеховете, в организацията на производството в южната индустриална зона на Бургас. Там ще бъдат открити минимум двеста постоянни работни места и се планира стартиране на производството на серия от по- нискобюджетни малки плавателни съдове за рибарския флот. Те ще са до 15 метра, с икономични дизели.
През септември миналата година компанията завърши изграждането на първия си катамаран от типа BC60.
Плавателните съдове, които сега произвежда, са от същия клас. Те са с изцяло алуминиеви корпуси, хибридни двигатели и тегло от 60 бруто регистър тона. Катамараните са с дължина от 20 метра. Това са яхти от семеен тип, които не са предназначени за услуги или транспорт.
Bering Yachts е специализирана в производството на различни класове моторни и експедиционни яхти. През 2022 година компанията избра Бургас за свой европейски център. В нашия град се предвижда производството да включва алуминиево корпусостроене, надстройки, монтаж, финални довършителни работи и интериор — тоест реализация на цялостни яхти и катамарани.
Кметът на Бургас - заварчик? Да, случи се!
©
Още от категорията
/
Подписаха новия колективен трудов договор за общинските служители, работещи в сферата на културата и туризма
01.10
Eдин от инвеститорите на терена на "Колодрума" дарява на Община Бургас част от собствеността си
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.