Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Три монети с логото на Бургас бяха заварени символично под киловия блок на трите катамарана от бъдещите десет, които ще бъдат произведени в Бургас. В ролята на заварчик влезе и кметът Димитър Николов. Изработката на плавателните съдове е дело на компанията “Bering Yachts".   

По данни на компанията производител, 20 милиона евро ще бъдат преките инвестиции в земята, в цеховете, в организацията на производството в южната индустриална зона на Бургас. Там ще бъдат открити минимум двеста постоянни работни места и се планира стартиране на производството на серия от по- нискобюджетни малки плавателни съдове за рибарския флот. Те ще са до 15 метра, с икономични дизели.

През септември миналата година компанията завърши изграждането на първия си катамаран от типа BC60.

Плавателните съдове, които сега произвежда, са от същия клас. Те са с изцяло алуминиеви корпуси, хибридни двигатели и тегло от 60 бруто регистър тона. Катамараните са с дължина от 20 метра. Това са яхти от семеен тип, които не са предназначени за услуги или транспорт.

Bering Yachts е специализирана в производството на различни класове моторни и експедиционни яхти. През 2022 година компанията избра Бургас за свой европейски център. В нашия град се предвижда производството да включва алуминиево корпусостроене, надстройки, монтаж, финални довършителни работи и интериор — тоест реализация на цялостни яхти и катамарани.