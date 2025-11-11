В изпълнената зала на Общински съвет Царево кметът на общината и неговият екип представиха подробен отчет на изминалите 2 години от мандата.В началото на изложението Марин Киров обобщи изминалите две години."Поехме общината в момент на криза след бедствието от 2023-та година и акцент беше неотложното възстановяване. Но освен, че се възстановихме с отпуснатите средства – шест общински моста и две язовирни стени, успяхме да привлечем и финансиране за редица важни проекти, които вече са изпълнени – Медицински център, пътища, образователна и спортна инфраструктура и мн. др. Бедствието от 2025-та година отново ни поставя пред изпитание, но ще се справим и този път с възстановяването, а с подкрепата на държавата ще заложим и мерки за превенция. Но, държа да заявя – трудностите няма да ни откажат да мечтаем и да се развиваме. Паралелно с дейностите по бедствията и през 2026-та година ще заложим в бюджета важни проекти за всички населени места – започва модернизацията на рибарското пристанище в Царево и много други. В оставащите две години предстои най-доброто за всички, вярвам го и ще работя за големите мечти – презаверяваме изтеклото разрешение за строеж на ново пристанище в Царево, проектираме лодкостоянки в Лозенец и Ахтопол, проектираме пречиствателни съоръжения на Варвара и Синеморец, ще продължим инвестициите в туристическа инфраструктура – крайбрежната алея на Ахтопол, площад във Варвара и Лозенец, спортна и културна инфраструктура в Синеморец. Не забравяме и селата в Странджа – проектираме водопроводи във всички села. И нещо което остава в периферията, но е изключително важно – като Община и Общински съвет успяхме да привлечем инвеститор, който за пръв път проведе такава процедура на нашата територия, за сертификат Клас "А“ и ще инвестира в лечебно заведение. Царево е модел за устойчиво развитие и инвестиции“.От администрацията отчетоха голяма успеваемост в привличането на средства от европейско и национално финансиране, с които цялостно се преобразява средата в отделните населени места.Сериозен акцент беше поставен и на културната програма, която общината надгради през изминалите две години с новите: Коледен фестивал; Царево спортува; Dog Fest; Lozenets music fest; Lunar: Море от светлини; Странджа манджа. Общината партнира все по-успешно и с организаторите на емблематичния маратон "Каланджа", с организаторите на фестивала Tales of Sinemoria в Синеморец и други."Разширихме културния календар и направихме нещо, което заявихме в предизборната кампания – да пренесем развитието и гордостта на общинския център Царево във всички населени места. Имахме две изключително силни издания на Джазче в Лозенец, Арт поток стигна до Ахтопол и Синеморец, в Изгрев с Любо Киров пяха няколко хиляди, всички населени места дават висок културен продукт. Нашите читалища показаха друго лице – НЧ "Г.Кондолов“ стана двигател на целогодишен културен календар, а музеят в гр. Царево привлича все по-ценни премети като Панагюрското златно съкровище, тази година ни гостува и изложбата на ректора на НХА прох. Георги Янкова, изложбите ни са целогодишни, а не само през лятото. Това е, което ни различава – ние не сме едно населено място, една сцена, един концерт – ние сме завършена дестинация, в която всяко населено място има своя облик и развива силна фестивална програма.“ допълни Киров.И допълни:“На финала, но първо по важност – когато разглеждаме всичко свършено до тук като големи обекти, има едни периферни дейности, които остават незабелязани, но зад които стои много труд на хората и ни отличават най-много като общност и община – това са социалните услуги които даваме на всички нуждаещи се деца и възрастни, работа с психолози, рехабилитатори; социални асистенти; социален патронаж и млечна кухня; това са умните гривни за грижа за възрастни самотни хора; детекторите за дим в домове на възрастни; STEM кабинети в училищата и в Царево и в Ахтопол; програмата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, кабинет на Фондация "Искам бебе“, подпомагането за бъбречни трансплантации, за студенти и лекари да учат и специлиаизрат.Това са и проектите ни за лаборатория за манов мед със Софийски университет и Центъра за върхови постижения, партньорствата със Съюза на артистите в България за база в Ахтопол, Камара на строителите в България, Национален исторически музей, Висш съдебен съвет, университета от Република Гърция, с който сега започваме проект по отношение на превенция и реакция при бедствия, университетът "Ла Виет“ в Париж, от който за втора поредна година идват студенти на пролетна практика тук и ни даряват готови идейни проекти.С всичко това показваме, че грижата за хората е на първо място и въпреки големите трудности и големите мечти, не сме изоставили ежедневието на обикновените хора и не сме изоставили най-важното – да търсим и да имаме добри партньори и контакти извън нашата община. Благодаря на всички за подкрепата“, завърши кметът на Царево