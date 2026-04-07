Кметът на Малко Търново публикува емоционален пост в социалните мрежи след новината за смъртта на Янка Рупкина.
Burgas24.bg го публикува без редакторска намеса:
Странджа днес е тиха.
Най-яркият и глас замлъкна.
Глас, който беше дом.
Глас, в който всеки от нас е намирал сила и частица от себе си...
Янка Рупкина беше душата на нашия край.
В нейните песни Странджа звучеше такава, каквато е – хем тиха, хем силна, много дълбока и истинска...
Беше за мен близък човек.
Имаше топло сърце, внимание към хората и рядка човечност...
Ще помня усмивката ѝ, добротата ѝ и начина, по който носеше песента – като съдба...
Гласът ѝ няма да замлъкне, ще остане – в песните, в спомените, които ще разказваме, и в сърцата ни, които ще продължат да трептят с нейните мелодии...
Само тя ще ни липсва с невероятния си хумор и сърдечното си приятелство...
Светъл път, како Янке!
Паметта за теб ще остане жива, обещавам.
