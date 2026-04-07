Кметът на Малко Търново публикува емоционален пост в социалните мрежи след новината за смъртта на Янка Рупкина.

Burgas24.bg го публикува без редакторска намеса:

Странджа днес е тиха.

Най-яркият и глас замлъкна.

Глас, който беше дом.

Глас, в който всеки от нас е намирал сила и частица от себе си...

Янка Рупкина беше душата на нашия край.

В нейните песни Странджа звучеше такава, каквато е – хем тиха, хем силна, много дълбока и истинска...

Беше за мен близък човек.

Имаше топло сърце, внимание към хората и рядка човечност...

Ще помня усмивката ѝ, добротата ѝ и начина, по който носеше песента – като съдба...

Гласът ѝ няма да замлъкне, ще остане – в песните, в спомените, които ще разказваме, и в сърцата ни, които ще продължат да трептят с нейните мелодии...

Само тя ще ни липсва с невероятния си хумор и сърдечното си приятелство...

Светъл път, како Янке!

Паметта за теб ще остане жива, обещавам.