Кметът на Созопол Тихомир Янакиев бе сред хората, които прерязаха лентата на новата площадка за предварително третиране на отпадъци до Равадиново, за което Burgas24.bg вече съобщи.  

Това е една правилна крачка, един пример на успешно частно партньорство, заяви градоначалникът.

Инсвестицията е за около 12 млн. лв., а Община Созопол е предоставила терена.

Работните места, които ще бъдат разкрити са около 60 през летния сезон и 30 през зимните месеци.

До голяма степен новата площадка решава проблема с депото за боклук край Созопол, категоричен бе Янакиев.

"Ако не бяхме направили тази стъпка преди шест години, скоро нямаше да има къде да депонираме. Капацитетът на депото не е използван на 100%, но просто сме на финала. Нямаше как да не се направят някакви стъпки, които да позволят нормалното функциониране на трите общини (Созопол, Приморско, Царево б.а.). Ако не бяхме предприели тази стъпка, нямаше да е много напред във времето моментът, когато хората щяха да започнат да си оставят отпадъците пред вратите на кметовете", завърши кметът на Созопол.