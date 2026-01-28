Кметът на Созопол Тихомир Янакиев изпрати официална покана за работна среща до директора на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура“ Станислав Йорданов, научи ФОКУС.Тя е във връзка с намеренията на ДП "Пристанищна инфраструктура“ за развитие на остров "Св. св. Кирик и Юлита“. Наскоро на свое заседание Министерският съвет реши кейът и прилежащата инфраструктура да бъдат прехвърлени за управление на предприятието.Целта на срещата е ръководството на ДППИ да представи пред Общината и обществеността визията и планираните дейности за развитие на обекта, предвидените инвестиции и срокове за реализация, обхвата на проучванията, проектирането и строително-монтажните дейности, координацията с Министерството на културата, предвид статута на острова, възможностите за обществен достъп и интеграция в туристическата инфраструктура на града, бъдещата експлоатация на района и съдбата на бившето Рибарско училище."Община Созопол настоява за открит диалог и прозрачност, така че всяко бъдещо решение да бъде съобразено с интересите на местната общност и значимостта на острова като културно и историческо наследство", се казва в позицията на местната администрация.