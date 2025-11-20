Кметът на Созопол стартира подписки за кръгово на Атия и ремонт на моста на Черноморец
От Община Созопол ще настояват изграждането на кръговото на мястото на съществуващото кръстовище, което се намира в непосредствена близост до ВМБ "Атия", да приключи преди началото на летния сезон през 2026 г. Янакиев ще иска мостът за Черноморец да бъде ремонтиран също до тогава.
Кръстовището на село Атия е известно с множеството катастрофи в района през годините, отнели не един или два човешки живота. През лятото поради натоварения трафик, за жителите на селото е изключително трудно да се включат към главния Републикански път-99 в посока Бургас, като често им се налага да предприемат повече от рискови маневри.
"Днес инициираме две подписки. Първата от тях е за изграждането на кръгово кръстовище на село Атия, нещо, което ще облекчи транспортнотно преминаване към Южното Черноморие като цяло. Това кръстовище е натоварено с множество трагични инциденти. След последния инцидент държавата изгради пасарелка, но какво трябва да се случи, за да се направи и кръговото движение. Подписката ще бъде предоставена на всички институции, които имат отговорност за изграждане на това кръгово движение", категоричен бе Янакиев.
"Втората подписка инициираме с колегат Росен Деспов (кмет на Черноморец б.р.). Подписката е за незабавен ремонт на моста на входа на града, който от 7-8 години е с временен режим на движение. Мисля, че е крайно време държавата да вземе мерки, а многократното говорене за ремонт на този мост да бъде осъществено. За това нещо говорим години наред и то не се случва. Търпението ми се изчерпа", каза още кметът на Община Созопол.
