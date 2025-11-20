Две подписки стартира кметът на Созопол Тихомир Янакиев. Тяхната цел е да бъдат извършени два спешни инфраструктурни проекта, ключови за движението на територията на общината. Първият е за изграждане на кръгово движение на кръстовището на село Атия, а вторият - за спешен ремонт на мостовото съоръжение на входа на град Черноморец.От Община Созопол ще настояват изграждането на кръговото на мястото на съществуващото кръстовище, което се намира в непосредствена близост до ВМБ "Атия", да приключи преди началото на летния сезон през 2026 г. Янакиев ще иска мостът за Черноморец да бъде ремонтиран също до тогава.Кръстовището на село Атия е известно с множеството катастрофи в района през годините, отнели не един или два човешки живота. През лятото поради натоварения трафик, за жителите на селото е изключително трудно да се включат към главния Републикански път-99 в посока Бургас, като често им се налага да предприемат повече от рискови маневри."Днес инициираме две подписки. Първата от тях е за изграждането на кръгово кръстовище на село Атия, нещо, което ще облекчи транспортнотно преминаване към Южното Черноморие като цяло. Това кръстовище е натоварено с множество трагични инциденти. След последния инцидент държавата изгради пасарелка, но какво трябва да се случи, за да се направи и кръговото движение. Подписката ще бъде предоставена на всички институции, които имат отговорност за изграждане на това кръгово движение", категоричен бе Янакиев."Втората подписка инициираме с колегат Росен Деспов (кмет на Черноморец б.р.). Подписката е за незабавен ремонт на моста на входа на града, който от 7-8 години е с временен режим на движение. Мисля, че е крайно време държавата да вземе мерки, а многократното говорене за ремонт на този мост да бъде осъществено. За това нещо говорим години наред и то не се случва. Търпението ми се изчерпа", каза още кметът на Община Созопол.