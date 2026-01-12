Кметът на Свети Влас на среща с посланика на Виетнам
Кметът Иван Николов заяви, че Свети Влас е сред най-бързо развиващите се курорти по българското Черноморие, като подчерта, че в момента в града се реализират множество строителни и инфраструктурни проекти, което създава предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции.
"Силно съм впечатлен от постиженията на Виетнам и приветстваме всякакъв вид сътрудничество", заяви Николов. Той изрази надежда, че посещението на виетнамската делегация в Свети Влас ще създаде възможности за бизнес контакти и привличане на инвеститори от азиатската държава.
Николов посочи, че недостигът на работна ръка е сериозен проблем не само за Свети Влас, не само за България, но и за цяла Европа.
Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че виетнамски работници работят по целия свят и се отличават с висока квалификация в различни сфери, като могат да бъдат надежден ресурс и за България. Дипломатът посочи, че министерствата на труда на Виетнам и България вече са подписали меморандум за сътрудничество, който предвижда работа по улесняване на процедурите за издаване на работни визи за виетнамски граждани. Тя добави, че в програмата на посолството за тази година са планирани онлайн среща и форум, посветени на сътрудничеството в областта на работната миграция.
Веселин Кошев заяви, че организациите, които представлява, имат готовност да съдействат за привличането на работници от Виетнам както за региона, така и за други райони на страната. По думите му основното предизвикателство остава визовият режим. Той подчерта, че България има положителен опит с виетнамски работници в миналото, които се отличават с коректност и трудолюбие.
Посланикът подчерта потенциала за сътрудничество между България и Виетнам в областта на туризма, спа индустрията, недвижимите имоти и обучението на кадри.
Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че това е нейното второ посещение в Свети Влас и че е впечатлена от темпа на развитие на курорта, особено след 2000 година.
По време на срещата беше обсъдена и възможността за сътрудничество в областта на туризма, културата, обмяната на добри практики, обучението на кадри, както и възможността за побратимяване между Свети Влас и виетнамски курортен град.
На срещата в Свети Влас присъстваха още трима първи секретари на посланика на Виетнам в България – Нгуен Доан Мин, Чъонг Нгок Нам и Нгуен Тхан Хай, както и Апостол Христов, член на ръководството на БСТК и ЕААБКП.
